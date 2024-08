news

Ha fatto scalpore il grande guadagno ottenuto da un investitore cripto, Kakashi, che ha pubblicato su X il suo percorso eclatante, cominciato, pare, con l’investimento di soli 1,40 dollari di Orbit (ORC).

Orbit è un progetto blockchain alternativo ad Ethereum. Il trader è riuscito a rivenderlo per 4.759 dollari.

Successivamente ha acquistato 1,74 dollari di CatDog e lo ha venduto per 17.700 dollari.

This guy bought $1.40 $ORC and sold it for $4,759 then bought $1.74 $CatDog and sold it for $17,700 pic.twitter.com/PPI574tdiq — Kakashi (@kkashi_yt) July 30, 2024

Ecco il wallet Solana di questo trader: 6vd8cGfnr46BWpR3JWSAMfytZuXDeWvi8hq2xVfzuoU

che qualcuno pensa possa essere un bot, quindi questa strategia di investimento potrebbe non essere accessibile per la maggior parte dei semplici investitori in meme coin. A questo punto bisogna valutare quali possono essere delle strategie alternative valide per i piccoli investitori di meme coin.

Investire nelle ICO: la possibile soluzione per i piccoli investitori

Le prevendite di meme coin possono essere un’ottima strategia per acquistare grosse quantità a un piccolissimo costo. Le prevendite infatti avendo bisogno di incrementare i fondi per lo sviluppo dei progetti hanno prezzi d’accesso molto bassi.

The Meme Games

Una delle prevendite più promettenti del momento, legata all’hype sulle Olimpiadi di Parigi 2024 è The Meme Games (MGMES). Il progetto punta ad essere la meme coin ufficiale dell’evento (visto che non ne esiste realmente una), quello che è certo è che utilizza un meccanismo di gioco molto coinvolgente che va al di là del concetto play-to-earn che abbiamo visto in sotto progetti. Lo supera.

Gli investitori hanno infatti la possibilità di giocare già in fase di prevendita e di guadagnare subito il 25% dei token puntati.

Essere collegato ad un evento di tale portata universale come i Giochi Olimpici e Paralimpici ne fa sicuramente uno dei progetti più sfruttabili a livello di marketing e di crescita sui social media.

The Meme Games rappresenta le cinque meme coin più famose Pepe, Doge, Brett, Turbo e Wif. Ogni personaggio ha delle caratteristiche specifiche ed è associato ad un paese: Francia, USA, Germania, Italia e Gran Bretagna. Un approccio divertente e che stimola la competizione. La gamification aggiunge al semplice guadagno passivo che è possibile ottenere dallo staking, un ulteriore ricompensa, che alimenta vertiginosamente l’interesse degli appassionati.

Il prezzo attuale di $MGMES è di $0,0019 e la fornitura totale è di 2024 miliardi di token. Per ora la prevendita ha superato i 335000 dollari e procede a vele spiegate fino al prossimo aumento di prezzo, tra poco più di un giorno. Il tempismo per gli investitori quindi diventa cruciale per accaparrarsi più token possibili a un prezzo scontato. La prevendita si chiuderà l’8 settembre, in concomitanza con la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi e il 10 è previsto il lancio sui DEX e il suo prezzo dovrebbe successivamente esplodere.

Lo staking e le ricompense aggiuntive

Gli investitori in prevendita possono ottenere un bonus in token $MGMES partecipando al gioco play-to-earn del progetto. Una volta indicati i token che si vogliono acquistare, gli investitori possono scegliere un personaggio per gareggiare in una gara di velocità. Il vincitore avrà diritto a ricevere un bonus di acquisto del 20%. Non vi sono limiti di partecipazione, quindi di volta in volta si possono scegliere personaggi diversi in modo da avere più probabilità di vincita.

Lo staking inoltre al momento prevede un APY del 637%, con quasi 16 milioni di token già messi in staking. Lo staking di Meme Games è disponibile su Ethereum. I premi $MGMES vengono emessi a una velocità di 38,5 $MGMES per blocco ETH e saranno erogati in 2 anni. L’APY naturalmente diminuirà via via che la prevendita aumenterà.

Come comprare The Meme Games

Per acquistare $MGMES è necessario innanzitutto installare un crypto wallet autocustodito compatibile con Ethereum come ad esempio Best Wallet o MetaMask. Finanziando il wallet con ETH, BNB e USDT ci si può collegare al widget della prevendita, decidere la cifra da acquistare e cliccare su “Compra Ora” per scambiare la quantità corrispondente di token. A questo punto si può scegliere il proprio atleta e guardare l’evento. Se il proprio atleta vince si riceve subito il 25% dei token in più.

Tokenomica

La tokenomica del progetto è molto chiara, con il 38% dei token dedicato alla prevendita e il 19% dedicato alle ricompense (10% allo staking e 9% alle vincite). Il 10% è dedicato al pool di liquidità, mentre il 17% ai fondi per il progetto. Il 15% al marketing e allo sviluppo sui social network. La pagina X conta oltre 16200 follower, mentre sono addirittura 33000 gli iscritti sul canale Telegram. Tutto questo seguito si traduce in un potenziale enorme per questo progetto che potrebbe essere la vera rivelazione di questa estate tra tutte le prevendite di meme coin ora in circolazione

VAI ALLA PREVENDITA DI THE MEME GAMES