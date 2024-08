iltra2

TRADATE – Nei giorni scorsi si è tenuto l’evento “Un pomeriggio d’estate al Castrum”. Nato dalla collaborazione tra enti del territorio quali la Direzione Regionale dei Musei Lombardia del Parco archeologico e Antiquarium di Castelseprio, il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Il Parco sovracomunale Rile-Tenore-Olona e il Comune di Castelseprio.

La visita guidata delle 14.30 dedicata a rappresentanti di enti locali del territorio dell’Ate ha inaugurato l’evento presso il Parco archeologico di Castelseprio. Per l’occasione ha partecipato anche il Presidente del Parco Pineta Mario Clerici.

A seguire un ricco programma di attività. Grandi e piccoli di tutte le età hanno raggiunto il sito e con entusiasmo hanno visitato il Parco Archeologico con la guida di Archeologistics, ascoltato il suono delle arpe con l’Harpbeat Orchestra, scoperto come individuare le tracce animali con il laboratorio delle Gev-Guardie ecologiche dei Plis Insubria-Olona e osservato il sole con il telescopio grazie a AstroNatura.

I più coraggiosi inoltre hanno giocato il LibroGame Live “La prova del Druido” con il supporto delle attrici dell’Associazione Luminanda. Quest’ultima attività rientra nell’ambito del progetto “Green it up!“, un’iniziativa di Istituto Oikos Onlus con il sostegno dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo, gestita e realizzata in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Astronatura Cooperativa Ssciale.

Un pomeriggio fantastico nato da una fitta rete di collaborazioni e realizzato in stretta sinergia con il personale e la direzione del Parco Archeologico.

