Calcio

CARONNO PERTUSELLA- Al via la Coppa Italia Eccellenza. La Caronnese è una delle 54 società iscritte e suddivise in 16 gironi.

Un percorso lungo, composto da 14 tappe da affrontare tra agosto e maggio che mette in palio un solo posto nel campionato di Serie D 2025-2026, conteso da tutte le società d’Italia iscritte alla categoria. Si parte quindi da una fase a gironi che prenderà il via mercoledì 28 agosto, per poi arrivare al suo primo punto di svolta, ovvero la finale di domenica 5 gennaio 2025, quella che permetterà a soltanto una squadra lombarda di proseguire la sua corsa nella fase nazionale.

La Caronnese fa parte del girone 8 insieme a Leon, Carpenedolo e Cazzagobornato.

Ecco gli appuntamenti per i rossoblù da non perdere:

28 agosto – ore 20:30 – Cazzagobornato-Caronnese

1 settembre – ore 16:00 – Caronnese – Leon

18 settembre – ore 20:30 – Carpenedolo – Caronnese