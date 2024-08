Calcio

SARONNO – “Grandi, forza!” Dai social uno speciale “in bocca al lupo” per il Fbc Saronno al via della nuova stagione in Eccellenza, è giunto da Rodolfo Vanoli, uno dei protagonisti della storica stagione 1995-1996 in serie C1. E che, evidentemente, non ha proprio dimenticato i colori biancocelesti.

Per Vanoli una carriera importante e sempre da professionista, con gli esordi fra Solbiatese e Pro Patria e poi 149 presenze col Lecce, 72 nell’Udinese e 49 nella Spal fra il 1984 ed il 1995. Proprio quando era a Ferrara aveva deciso di accettare la proposta dell’allora presidente saronnese, Enrico Preziosi, con il passaggio dunque al Fbc, dove aveva totalizzato 20 presenze.

Classe 1963, originario di Gavirate, roccioso difensore, è stato anche allenatore, tra gli altri di Lugano, Bellizona, della Primavera dell’Udinese, del Pordenone, in Slovenia del Koper e della Olimpia Lubiana; anche in Albania con la Dinamo Tirana. Nel 2023 è stato sulla panchina della Primavera della Salernitana.

Rodolfo è il fratello di Paolo, attuale allenatore del Torino.

(foto dal suo profilo Fb: Rodolfo Vanoli in una immagine con la maglia del Lecce, negli anni ottanta)

