Città

SARONNO – Bolide luminoso nel cielo di Caronno Pertusella: maxi stella cadente o ufo? E’ quello che si sono chiesti tanti cittadini.

Saronno, cittadini sconcertati: strisce rifatte… e spazzate via per rifare l’asfalto. “Piazzale Borella-via Marzorati: ma diciamolo: la mano destra non sa quel che fa la mano sinistra, il giorno prima tracciano le nuove strisce pedonali e il giorno dopo grattano l’asfalto”: lo scrive sui social Roberto Strada.

La grande discarica fra Gorla Maggiore e Mozzate si trova a pochissima distanza da Cislago e l’incendio avvenuto l’altro giorno ha creato grande preoccupazione fra i cittadini. L’Amministrazione comunale cislaghese però rassicura.

(foto: il bolide luminoso che è stato avvistato nel cielo di Caronno Pertusella)

13082024