Cronaca

LIMBIATE / LAZZATE – Ieri alle 19.10 intervento dell’ambulanza della Croce viola in via 25 aprile a Limbiate per soccorrere un ciclista investito. Un 59enne è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è comunque rimasto ferito gravemente. Sul lugoo del sinistro è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio per tutti gli accertamenti del casosu dinamica e responsabilità dei fatti.

A Lazzate invece la scorsa notte alle 23.45 intervento dell’ambulanza della Croce rossa del distaccamento di Lomazzo in via Vittorio Veneto per un caso di intossicazione etilica, è stata soccorsa una donna di 43 anni, che non è apparsa in pericolo di vita.

(foto archivio: una ambulanza della Croce viola in servizio sul territorio per una precedente emergenza medica)

13082024