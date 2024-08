SARONNO – Nessuna modifica alla raccolta differenziata per il giorno di Ferragosto. A renderlo noto l’Amministrazione comunale con una nota su Facebook sulla pagina istituzionale. Visto il periodo di ferie, vacanze e chiusure da parte del comune è arrivata la conferma che la raccolta differenziata a domicilio non subirà modifiche.

“Sarà effettuata – si legge – come di consueto la raccolta rifiuti a domicilio nella giornata di giovedì 15 agosto: gli operatori effettueranno i ritiri come da programma”. Confermati quindi i passaggi cittadini per tutte frazioni. Unica modifica gli orari d’accesso alla piattaforma ecologica di via Milano che “sarà aperta limitatamente alla sola mattinata”.