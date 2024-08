Città

SARONNO – Per tutti coloro che rimarranno in città la sera di Ferragosto l’Amministrazione Comunale propone una serata con Nomadelfia “un evento che nasce per essere un messaggio di speranza e gioia”.

Nomadelfia è una comunità di volontari cattolici che ha come fondamento la fraternità evangelica. Durante le loro serate portate ogni anno nelle piazze d’Italia, i membri della comunità propongono spettacoli di danze moderne e folkloristiche con momenti di recitazione ispirati alla commedia dell’arte.

I ballerini sono i ragazzi della stessa Nomadelfia, che organizzano gli spettacoli con l’aiuto ed il supporto di alcuni professionisti esterni. Lo spettacolo è intervallato da occasioni di riflessione, con lo scopo di promuovere una cultura della fraternità e della solidarietà.

Le “Serate di Nomadelfia” sono state ideate e portate alla luce nel 1966. Da allora, gli spettacoli sono stati replicati tutte le estati, ogni volta in una diversa regione di Italia, con qualche data anche all’estero. Appuntamento è per giovedì 15 agosto alle 21.30 in piazza dei Mercanti. Ingresso gratuito.

