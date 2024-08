Cronaca

SARONNO – Un malore in auto, la conducente che perde il controllo della vettura che fortunatamente si ferma contro l’aiuola spartitraffico. E’ quello che è successo domenica scorso intorno alle 11 del mattino.

Protagonista del sinistro, con conseguenze decisamente meno gravi di quello che avrebbe potuto avere, una saronnese. La donna stava percorrendo via Varese a bordo della propria Panda quando ha perso il controllo della vettura che però si è fermata sull’aiuola spartitraffico. Fortunatamente nel sinistro non è rimasta coinvolta nessuna vettura.

Alcuni presenti hanno dato l’allarme. In pochi minuti la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un’ambulanza. Il personale sanitario ha prestato le prime cure alla donna e l’ha trasferita, in condizioni non preoccupanti, all’ospedale cittadino. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso, deviato il traffico e si è occupato anche della rimozione dell’auto per permettere la normale ripresa dalla circolazione.

