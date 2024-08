Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di un saronnese che vive nella zona dello scalo ferroviario ed esprime la propria preoccupazione per la situazione di mancanza di sicurezza e degrado.

Ecco il testo integrale

Cari Saronnesi,

la situazione attuale sta sfuggendo di mano, la nostra amata città sta subendo un lento e silenzioso regresso culturale civile e di sicurezza legato fondamentalmente a degli aspetti ormai chiari e oggettivamente inconfutabili.

L’impoverimento del centro pedonale, l’assenza di eventi socio culturali, l’abbandono dei giovani e la chiusura di molte attività storiche, si stanno trasformando in spazi vuoti o ad attività di somministrazione a basso costo, che attraggono una tipologia di clientela di passaggio, senza nessun presidio del territorio da

parte dei cittadini stessi.

Lavoratori studenti e pensionati, di passaggio nelle ore diurne, lasciano il territorio a residenti e degrado nella seconda parte della giornata.

Il degrado credo meriti una larga parentesi, purtroppo la stazione nord veicola sul territorio criminalità e vagabondi, rendendo la città un hub sicuro per l’assenza di presidi di legalità, vero problema politico e delle autorità presenti sul territorio, insufficienti per gestire una situazione di tale portata.

Piazza Cadorna e le vie limitrofe sono ormai terra di nessuno dove bande di nordafricani gestiscono i loro affari tra furti scippi e spaccio, a qualsiasi ora del giorno.

Piazza Avis i portici e i giardini pubblici a due passi dal Comune sono zone franche per perpetrare le loro attività illecite.

Noi residenti del centro ed i commercianti siamo vittime due volte, una per lo stato emotivo di paura in cui dobbiamo vivere l’altro per la percezione dell’assenza di tutela e sicurezza.

Potrei raccontarvi innumerevoli episodi in cui la mia famiglia, amici conoscenti e vicini di casa siamo stati vittime di tale situazione, subendo scippi intimidazioni e percependo la paura durante una passeggiata per le vie del centro, subendo una limitazione della propria libertà.

In questi ultimi 6 mesi, 3 nuclei famigliari di coppie giovani hanno deciso di trasferirsi altrove, lasciando Saronno al proprio destino.

Siamo quasi ad un punto di non ritorno, la nomea della città è sulla bocca di tutti anche per via delle testate giornalistiche di livello nazionale che hanno evidenziato più di una volta il degrado… la situazione è nota, ma la reazione degli enti preposti è immobile inerme e noi siamo le vittime che subiamo questa

occupazione , cosa stanno aspettando? che vi sia l’evento grave, irreparabile per intervenire? Politica, Forze dell’Ordine e Prefetto dovrebbero alzare il livello d’attenzione per salvare cittadini e città e non trasformare Saronno in una paese abbandonato e lasciato alla delinquenza .

Lettera firmata da un saronnese che ama la sua città ma non è disposto ad essere vittima

