Cronaca

SARONNO – Sono intervenuti prima gli ispettori ambientali poi un’azienda specializzata in via Tommaso Grossi per uno sciame di vespe tra domenica 11 e lunedì 12 agosto hanno “messo su casa” su un albero dell’arteria che collega via Pagani e piazza Caduti saronnesi.

A dare l’allarme i residenti che hanno notato lo sciame, moltissimi esemplari di vespe, che si sono stabile su un albero delle aiuole separano il marciapiede dai parcheggi. Sul posto è intervenuta la polizia locale seguita dagli ispettori ambientali. Trattandosi di uno spazio pubblico ad occuparsi dello sciame è stata l’Amministrazione comunale che ha contattato un’azienda specializzata. Il problema è stato risolto nel pomeriggio di lunedì 12 agosto.

(foto archivio)

