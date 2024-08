Eventi

UBOLDO – Dal 9 al 15 settembre, nella sede di Sos Uboldo in Piazza degli Alpini, si terrà la settimana Sos “Benessere & Prevenzione”, un’iniziativa dedicata alla salute, che toccherà, nel corso di cinque serate gratuite, diverse tematiche. Ciascuna serata vedrà la presenza di infermieri, istruttori Anpas, psicologi, farmacisti e volontari di Sos Uboldo.

La settimana ha inizio con lunedì 9 settembre, alle 21, con il primo mini corso di primo soccorso per adulti, che offrirà ai partecipanti le conoscenze base del primo soccorso, indispensabili per affrontare situazioni di emergenza con prontezza e competenza.

Martedì 10 settembre, sempre alle 21, il mini corso di primo soccorso sarà dedicato ai giovanissimi, volto a insegnare le tecniche fondamentali del primo soccorso, adattate alla loro età e capacità. Mercoledì 11 settembre, alle 21, sarà il turno di una serata tematica sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: una conferenza intitolata “Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: riconoscere e affrontare i primi segnali”, che tratterà le problematiche legate a questi disturbi e fornirà strumenti per identificarli e gestirli tempestivamente. Giovedì 12 settembre, alle 21, si terrà un incontro dedicato a dipendenze da sostanze, durante il quale verranno analizzate le diverse forme di dipendenza e le strategie di prevenzione e intervento. E per finire, domenica 15 settembre, alle 16, si terrà la presentazione delle applicazioni di pubblica utilità. L’intervento, dal titolo “Quando chiamare fa la differenza, Applichiamoci”, illustrerà le app di pubblica utilità, spiegando come e quando utilizzarle per fare la differenza in situazioni di emergenza.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la comunità sui temi della salute e della prevenzione, offrendo strumenti e conoscenze utili per affrontare situazioni di emergenza e per migliorare il benessere generale. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

(foto archivio: l’inaugurazione della sede di Sos Uboldo)