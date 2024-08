Comasco

TURATE – In arrivo 500mila euro per il comune di Turate. Si tratta degli indennizzi assicurativi che spettano al comune di Turate, a fronte della grandinata del luglio 2023, che ha visto il danneggiamento di diversi immobili comunali.

Danni ingenti, che il perito assunto dal comune aveva valutato ben 2milioni di euro, tanto che sono diversi gli immobili che non hanno ancora potuto essere riparati, come il tetto dello stesso municipio di Turate o l’auditorium cittadino. La comunicazione è arrivata dall’assicurazione stessa al comune: in breve tempo dovrebbe arrivare l’accredito alle casse cittadine; si tratta solo di un acconto, ma non è ancora possibile stabilire quanto sia l’ammontare totale.

Il comune potrà ora pensare di rincominciare i lavori, affinché gli edifici pubblici possano tornare alla comunità.

