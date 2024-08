Calcio

PERO – Meglio il Fbc Saronno (Eccellenza) del Club Milano (serie D) ieri pomeriggio nella amichevole tenutasi sul campo dei milanesi, a Pero. Si sono visti biancocelesti già in buona forma e, malgrado l’ampio rinnovamento della rosa, già con un buon grado di amalgama: l’incontro è finito 0-0 ma ha lasciato soddisfatti i supporter saronnesi presenti in tribuna, c’erano anche una quindicina di ultras.

I saronnesi erano reduci dal netto successo sul Fucina.

Le altre amichevoli

Ancora una trasferta giovedì 22 agosto per la partita contro lo Sporting Barona (Promozione) allo stadio comunale “San Paolino” di via San Paolino a Milano. Infine domenica 25 agosto Fbc Saronno-Seregno (Promozione) allo stadio saronnese di via Biffi 1, dalle 20.30.

(foto Letizia Elli: una immagine del precedente incontro dei saronnesi, vinto contro il Fucina, che milita anch’esso in Eccellenza)

14082024