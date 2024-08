Sport

CARONNO PERTUSELLA – Mattia Paloschi torna in rossoblù: il numero 1 continuerà a vestire la maglia della Caronnese dopo la scorsa stagione vissuta con qualche problema fisico e un finale di campionato in grande ripresa.

Classe 2002, Mattia Paloschi torna a Caronno volentieri: “Ho passato l’estate da attendere la chiamata del direttore Emiliano Nitti, quando l’ho ricevuta non ho avuto dubbi: ho accettato subito, perché qui sto bene”, queste sono le parole del portierone rossoblù al suo primo allenamento agli ordini di mister Ferri, che già lo aveva conosciuto nel finale della scorsa stagione.

La Caronnese può quindi fare affidamento su un elemento di esperienza – nonostante la giovane età – che conosce la categoria e può dare una grossa mano per raggiungere gli obiettivi della società. “I problemi alla spalla sono il passato – ha raccontato Paloschi, che lo scorso anno perse diverse partite a causa di un infortunio proprio in quella parte del corpo – e sono costantemente al lavoro per mantenere alta la mia forma fisica. Non vedo l’ora di iniziare”.

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti