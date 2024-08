Comasco

TURATE – Il Centro anziani di Turate invita a partecipare al tradizionale pranzo di Ferragosto, un’occasione speciale per trascorrere insieme una giornata all’insegna della convivialità e del buon cibo. L’evento si terrà il 15 agosto a partire dalle 12.30 nella sede del centro, situata in via Vittorio Emanuele 2.

Il menù prevede:

Antipasti misti per iniziare il pranzo con un tocco di tradizione e freschezza.

per iniziare il pranzo con un tocco di tradizione e freschezza. Un gustoso fritto misto con patatine , per chi ama i sapori croccanti e decisi.

, per chi ama i sapori croccanti e decisi. In alternativa, una succulenta costata di vitello con patatine , per gli amanti della carne.

, per gli amanti della carne. Formaggi e frutta fresca , per chiudere con un tocco di leggerezza.

, per chiudere con un tocco di leggerezza. Dolce e caffè, seguiti da un “rimorchio”, il classico digestivo per concludere in bellezza.

L’acqua è inclusa nel costo del pranzo, mentre vino e altre bibite saranno disponibili a parte.

Costo: il prezzo per partecipare al pranzo è di soli 28,00 euro.

Attenzione: a causa della capienza limitata, il numero massimo di partecipanti è di 60 persone. Si consiglia pertanto di prenotare al più presto per assicurarsi un posto a tavola.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Centro anziani di Turate al numero 0296480377 o via e-mail all’indirizzo [email protected].

(foto archivio: un precedente pranzo di ferragosto in un centro anziani in zona)

