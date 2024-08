Città

SARONNO – “Nei giorni scorsi il Comune di Saronno ha completato l’affidamento dell’Accordo Quadro per le manutenzioni degli edifici comunali, che si affianca a quello per le manutenzioni stradali attivo già dallo scorso 4 aprile”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale dal titolo “Accordi quadro strade e stabili comunali: un nuovo approccio al tema delle manutenzioni”

“È una logica attuata per la prima volta a Saronno su questi temi, che concretizza la volontà dell’Amministrazione di affrontare le manutenzioni con un approccio più globale e diretto, secondo una programmazione attenta di azioni mirate sulle singole situazioni in base alle priorità e un intervento più immediato attraverso un unico referente per due anni per ognuno di questi due temi: strade ed edifici.

L’Accordo Quadro strade, per un totale di 1.580.000 euro, comprende opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, marciapiedi e pavimentazione in pietra, segnaletica orizzontale e verticale, impianti semaforici e pronti interventi in reperibilità per ristabilire rapidamente situazioni di sicurezza.

Ne sono un esempio gli interventi puntuali già avviati per la chiusura delle buche e stradali e la messa in sicurezza con il ripristino della pavimentazione in pietra del centro storico, la riqualificazione ormai conclusa della pista ciclabile di via Roma nel tratto compreso tra le vie Miola e Guaragna, la nuova asfaltatura dello stesso tratto stradale da completarsi entro fine mese, la asfaltatura di via Parma/Lombardia, nel tratto tra via Sampietro e via Grieg, e la riqualificazione del tratto terminale di via Cascina Colombara.

L’Accordo Quadro stabili, per un totale di 2.297.903 euro, riguarda servizi e forniture per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici comunali, impianti compresi, con lavori di manutenzione programmata (con cadenze note e obbligatorie per legge), non programmata (per le necessità specifiche di ogni edificio) ed il servizio di pronta reperibilità.

“Per ogni immobile pubblico – commenta il sindaco Augusto Airoldi – l’impresa vincitrice dell’appalto, predisporrà una “radiografia” completa dello stato dell’edificio, ad oggi non esistente, e produrrà, conseguentemente, uno specifico piano, completo di controlli e interventi di manutenzioni ordinarie e straordinarie, distinguendo tra quelli urgenti e quelli da programmare, che guideranno i lavori di questi anni, partendo fin da subito dalle nostre scuole e dalle situazioni più critiche. È un passo significativo del Piano straordinario di manutenzioni ordinarie di cui si parla nel nostro programma elettorale”.

Infine, attraverso l’uso di un software gestionale, le segnalazioni di intervento verranno indirizzate direttamente alle due imprese, che potranno quindi agire più velocemente e mandare agli uffici comunali il riscontro degli interventi eseguiti.

“É una grande soddisfazione aver avviato questi due Accordi Quadro biennali, che concretizzano un nuovo metodo di lavoro frutto della collaborazione tra Amministrazione, Imprese e Tecnici Comunali. A loro in particolare va il mio ringraziamento per l’impegno che hanno dimostrato fin dalle prime fasi di impostazione di questi strumenti e che continueranno a mettere nella loro gestione – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli – Gli Accordi Quadro ci permetteranno di avere una visione di insieme costantemente aggiornata della situazione di strade, marciapiedi e stabili comunali. Avere poi un unico interlocutore globale per due anni, anziché tanti piccoli appalti separati, renderà più facile e più rapido intervenire e rispettare i diversi tempi richiesti dalle necessarie manutenzioni, affrontando subito le urgenze e programmando gli altri interventi”.

