Città

SARONNO – Sciame di vespe sugli alberi in via Grossi.

Primi test per le nuove torri faro dello stadio comunale. A renderlo noto con un video con il drone l’Amministrazione comunale sulla pagina Facebook istituzionale. “Sono state installate nelle scorse settimane – spiega la nota – le nuove torri faro che garantiranno un’illuminazione più adeguata ed efficiente all’impianto sportivo di via Biffi”.

Un malore in auto, la conducente che perde il controllo della vettura che fortunatamente si ferma contro l’aiuola spartitraffico. E’ quello che è successo domenica scorso intorno alle 11 del mattino.

“Grandi, forza!” Dai social uno speciale “in bocca al lupo” per il Fbc Saronno al via della nuova stagione in Eccellenza, è giunto da Rodolfo Vanoli, uno dei protagonisti della storica stagione 1995-1996 in serie C1. E che, evidentemente, non ha proprio dimenticato i colori biancocelesti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

14082024