TRADATE – Ieri mattina a Tradate, erano le 8.35, si è verificato un incidente stradale in via San Bernardo coivolgendo un mezzo pesante.

Un uomo di 63 anni ha avuto bisogno di cure mediche, è stato soccorso dal personale di una ambulanza del Sos immediatamente accorsa sul posto assieme ad una pattuglia della polizia locale di Tradate. Gli agenti della vigilanza urbana tradatese hanno avviato una serie di accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità, mentre il ferito è stato visitato e medicato direttamente sul posto, non è stato necessario procedere con un eventuale trasporto in ospedale.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale di Tradate durante un servizio svolto sul territorio comunale)

