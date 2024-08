news

Le meme coin sono state senza dubbio le cripto che hanno performato meglio durante questo ciclo rialzista.

I token meme a grande capitalizzazione sono emersi come scommesse sulle rispettive blockchain, con Pepe e Dogwifhat che hanno sfruttato al massimo rispettivamente Ethereum e Solana.

Progetti meme coin diversi invece, con una capitalizzazione di mercato inferiore, hanno offerto rendimenti da 10x a 100x, alimentati dall’euforia del mercato rialzista. Alcuni piccoli investitori hanno guadagnato milioni di profitti con pochissimo investimento quest’anno, acquistando nuove monete meme in fase di prevendita.

Gli esperti rimangono convinti che i rendimenti dei token meme continueranno a salire anche nei prossimi mesi.

La prossima fase rialzista di queste monete è solo questione di tempo.

La Federal Reserve degli Stati Uniti sembra destinata a tagliare i tassi di interesse a settembre, il che immetterà nel mercato delle criptovalute nuovi capitali.

Nel frattempo, un altro elemento esterno che potrebbe influenzare lo sviluppo dell’industria delle criptovalute. Le prossime elezioni potrebbero dare una grande spinta. Il candidato repubblicano ed ex presidente Donald Trump ha già promesso una serie di sviluppi a favore del movimento crypto, dal licenziamento del capo della SEC, il presidente Gary Gensler, alla creazione di una riserva strategica di Bitcoin.

Anche la candidata democratica Kamala Harris sta cercando un punto di incontro con le società di criptovalute e costringerà Gensler a uscire dalla SEC.

Qui di seguito abbiamo elencato le 5 criptovalute più promettenti da acquistare.

Dogecoin (DOGE)

È abbastanza scontato che il nostro elenco parta dalla regina delle meme coin: Dogecoin. Nonostante la sua alta capitalizzazione di mercato di 14,7 miliardi di dollari, DOGE rimane altamente sottovalutato. Nonostante abbia un po’ sofferto l’exploit delle meme coin su ETH e SOL, gli esperti ritengono che tornerà ad esplodere nelle prossime settimane fino a raggiungere un nuovo massimo storico. Non dimentichiamo la grande visibilità di cui gode DOGE, che ha un estimatore di lusso come Elon Musk, il quale non lesina pubblicità al progetto e anzi, ogni sui tweet riesce ad incidere sensibilmente sul prezzo del token. All’inizio di quest’anno, Musk ha rivelato che i pagamenti Dogecoin potrebbero essere accettati per gli acquisti Tesla nel prossimo futuro. Sono anche diffuse voci sul fatto che Doge potrebbe far parte della piattaforma X (ex Twitter).

Di conseguenza, gli esperti ritengono che i nuovi acquirenti di Doge possano ancora guadagnare rendimenti da 7x a 8x durante questo ciclo rialzista.

Shiba Shootout (SHIBASHOOT)