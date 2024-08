news

Le moto elettriche per bambini sono dei giocattoli molto divertenti in grado di regalare ore e ore di gioia e divertimento ai vostri bambini.

Si tratta di giocattoli che da qualche anno a questa parte stanno avendo una nuova vita sul mercato, riscuotendo un successo enorme.

Questo è dovuto soprattutto alla messa in commercio di modelli per bambini che sono fedeli riproduzioni di moto e scooter realmente esistenti.

Nonostante la loro elevata sicurezza e il divertimento sfrenato che sono in grado di dare, alcuni genitori possono essere giustamente preoccupati della sicurezza di questi modelli, chiedendosi se ci sono pericoli a lasciare giocare i propri bambini con questi giocattoli.

Questo tipo di giocattoli però vengono appositamente progettati con i massimi criteri di sicurezza e regolati in maniera specifica, mettendo la sicurezza del bambino al primo posto.

I giocattoli per bambini infatti hanno elevatissimi standard di sicurezza per essere messi sul mercato e se questo non bastasse vengono fatti molti test sui prototipi prima di ricevere l’approvazione.

Nonostante questo però la cautela con i bambini non è mai troppa, la loro vivacità e fantasia a volte li fa giocare in maniera avventata e qualche sbucciatura o caduta dai giocattoli può capire.

Vediamo insieme quindi alcuni suggerimenti che possiamo seguire per assicurarci al meglio la sicurezza dei bambini su questi giocattoli.

Non togliere le rotelle troppo presto

Alcuni bambini si lasciano andare prima di altri mentre altri tendono ad essere semplicemente spericolati.

L’energia e l’eccitazione dei bambini è sempre sopra le righe ed è compito dei genitori trovare il giusto equilibrio tra il divertimento e la responsabilità.

A differenza delle biciclette le motociclette elettriche per bambini potrebbero essere più difficili da manovrare per i bambini perchè non sono legate ai pedali ma all’acceleratore.

Nonostante il bambino potrebbe sentirsi sicuro e chiederti di togliere le rotelle valutate bene questa richiesta.

Sarebbe più indicato fare delle prove in cui controllate effettivamente la capacità del bambino di mantenersi in equilibrio. Questo perché potrebbe risultare più difficile rispetto alla bicicletta e non è detto che se il bambino sappia mantenere l’equilibrio su una bicicletta riesca anche sulla moto elettrica.

Indossare il casco adatto

Così come per le biciclette, il casco è sempre il miglior alleato delle due ruote.

Nonostante possa avere le rotelle è sempre importante proteggere la testa dei bambini ed assicurarsi che possa giocare in serenità e sicurezza.

Per questo motivo è utile acquistare un casco che sia adatto.

In commercio potrete scegliere qualsiasi casco da bici che si adatterà perfettamente, oppure optare per dei caschi più adatti alle moto realistiche magari abbinato alla moto elettrica per bambini del suo colore preferito .

Scegli la motocicletta per bambini adatta alla sua età

Molto spesso in commercio si trovano motociclette per bambini più grandi che possono essere considerate idonee per i più piccoli o il contrario.

È sempre importante andare a controllare la descrizione delle motociclette e controllare che effettivamente siano adatte all’età del tuo bambino.

Nel caso in cui non trovi l’età controlla la velocità massima del bambino. Fino ai 6-7 km/h di velocità massima indicano una motocicletta adatta ai bambini al di sotto dei sei anni.