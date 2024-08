Città

SARONNO – La segnalazione è arrivata da diversi saronnesi che hanno notato il cambiamento nel nuovo monumento cittadino. E del resto in questi giorni di gran caldo piazzetta Schuster è letteralmente presa d’assalto visto che, con i suoi alberi, è degli angoli più vivibili di Saronno.

Non sono quindi passate inosservate le “bolle” comparse sulla scultura No wars la prima opera di “Luci d’artista”, progetto realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Accademia di Brera.

QUI LA GALLERY DELL’INAUGURAZIONE – QUI LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Da qualche giorno l’opera di Sergio Nannicola sulla parte con il neon verde che “lancia 24 ore su 24” il suo messaggio contro le guerre sono comparse delle bolle d’aria. Dai cittadini la segnalazione anche per evitare che qualcuno toccando l’opera possa rovinare la copertura che si sta gonfiando. “L’ipotesi in questa prima fase e che sia un problema provocato dal caldo che interessi la pellicola protettiva che si è lasciata all’opera – spiega l’assessore alla Cultura e vicesindaco Laura Succi – abbiamo subito allertato l’azienda che ha curato la realizzazione in modo che possa intervenire”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti