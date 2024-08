Città

SARONNO – Qualcuno ha chiamato la polizia locale per essere sicuro che le bancherelle ci fossero ma a giudicare dalle persone tra gli stand si può dire che chi è rimasto in città oggi non ha voluto rinunciare ad un giro al mercato cittadino.

Del resto il mercato di Saronno con i suoi oltre 200 banchi è uno dei più noti del comprensorio e ad affollare le vie (soprattutto via Pagani, via Monti e via Carlo Porta) stamattina, 14 agosto, c’erano anche molti clienti provenienti dai comuni della provincia di Milano, Monza e Brianza e Como.

Per qualcuno si tratta dell’appuntamento settimanale con le bancherelle. Tra gli stand c’è stata qualche defezione ma l’offerta era davvero varia per i diversi settori merceologici. Diverse le famiglie che si sono concesse un giro quasi turistico solo per passare, in modo diverso, una calda giornata in città. Buona anche la percentuale di acquisti almeno a giudicare dal numero di acquirenti con borse e sacchetti: c’è chi si concede un ultimo shopping estivo, chi fa gli ultimi acquisti per la grigliata o il pic nic di domani e chi inizia a fare acquisti per il rientro a scuola.

Nel corso della mattinata si è registrato anche un malore. Una donna ha avuto un mancamento tra via Pagani e piazza dei Mercanti ed è stata soccorsa prima da alcuni conoscenti e poi dal personale sanitario che l’ha trasferita in codice verde all’ospedale di Saronno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti