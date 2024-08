Città

SARONNO – Arriva su Facebook la risposta del consigliere comunale di Obiettivo Saronno Luca Amadio alla lettera aperta del saronnese che risiede in centro e chiede maggior attenzione per la sicurezza, il decoro e la vita sociale del quartiere della stazione.

“Sottoscrivo ogni parola del nostro concittadino e mi preme sottolineare come da anni Obiettivo Saronno richiede al sindaco – commenta Amadio – che detiene la delega alla sicurezza, la convocazione della medesima Commissione, con l’obiettivo di proporre le soluzioni che riteniamo improcrastinabili in virtù di una situazione ormai fuori controllo. Se a questo aggiungiamo che anche la Commissione Commercio, come molte altre, non viene convocata da anni il quadro è completo.

Un’amministrazione autoreferenziale, ermetica ed elitaria che ha portato la nostra città ad un degrado senza precedenti, favorendo sempre più una microcriminalità che considera Saronno “terra di nessuno”. Come già più volte richiesto, invitiamo il sindaco a fare un passo indietro. Il punto di non ritorno è ormai alle porte. Vedremo se finalmente il bene comune prevarrà”.

