CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese (Eccellenza) è scesa in campo ieri per la prima volta nella nuova stagione in un allenamento congiunto sul campo di corso della Vittoria contro la Nuova Sondrio (Serie D).

La partita – Mister Michele Ferri della Caronnese schiera il suo primo undici stagionale affidandosi a Paloschi tra i pali. Linea di difesa a quattro con Battistella, Lofoco, Sorrentino e Napoli. A centrocampo Malvestio, Zibert e Cerreto. Davanti Federico Corno alle spalle di Niccolò Colombo e Flavio Becerri. La Caronnese parte bene, con un paio di calci d’angolo guadagnati grazie a delle azioni offensive che hanno visto gli inserimenti di Corno e di Malvestio oltre al moto perpetuo di Becerri e Colombo che hanno agevolato gli inserimenti di Napoli e Cerreto. Ma sono gli ospiti a passare in vantaggio con un gol a metà primo tempo da parte di Rossi. La Caronnese trova il pareggio sul finire del primo tempo con un bel pallonetto di Flavio Becerri. Nella ripresa tanti cambi e sperimentazioni tattiche da parte di mister Ferri, che prova con buoni risultati la difesa a 3. Il match, però, viene deciso dalla rete di Ferreira da azione di calcio d’angolo.

L’intervista finale – “Posso ritenermi soddisfatto della prova dei ragazzi – ha detto Michele Ferri, tecnico della Caronnese – nel primo tempo abbiamo giocato con il 4-3-1-2 che ci ha permesso di avere più spazio sulle fasce. Nella ripresa bene con lo schieramento a 3. Il risultato? Non posso essere deluso della prestazione dei miei ragazzi. I nostri avversari hanno iniziato a lavorare il 19 luglio, due settimane prima di noi. La tenuta fisica mi è sembrata buona ma sicuramente migliorabile. Certo, il caldo di oggi non ci ha aiutati: giocare con queste condizioni non è semplice per nessuno. Nel secondo tempo abbiamo avuto modo di cambiare qualche giocatore e i risultati si sono visti. Bene così, adesso qualche giorno di riposo e poi si ricomincia a lavorare”.

