GERENZANO – L’immagine di un campo di girasoli catturata dall’ufficio stampa del Parco dei mughetti accompagna gli auguri di Buon Ferragosto dell’Amministrazione comunale.

Ecco il messaggio del sindaco Stefania Castagnoli

A tutte le cittadine e i cittadini di Gerenzano,

a coloro che in questo giorno di festa hanno la possibilità di rilassarsi, ma anche e soprattutto a coloro che per esigenze lavorative continueranno a svolgere le loro attività e a coloro che, nel prendersi cura delle persone fragili, non potranno concedersi una pausa.

In questa giornata di Ferragosto, mi piace pensare ai girasoli, che con la loro luminosità e forza seguono sempre il sole.

Così come questi fiori si orientano verso la luce, auguro a ciascuno di voi di trovare in questo giorno un momento di gioia e calore, pace e serenità, circondati dalle persone care e dagli amici, per affrontare con rinnovata energia i prossimi impegni.

