SARONNO – Morte di Omar Bassi, aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale dalla procura di Busto Arsizio.

Sono intervenuti prima gli ispettori ambientali poi un’azienda specializzata in via Tommaso Grossi per uno sciame di vespe tra domenica 11 e lunedì 12 agosto hanno “messo su casa” su un albero dell’arteria che collega via Pagani e piazza Caduti saronnesi

Da qualche giorno l’opera di Sergio Nannicola sulla parte con il neon verde che “lancia 24 ore su 24” il suo messaggio contro le guerre sono comparse delle bolle d’aria.

La società Fbc Saronno annuncia una nuova ed importante partnership per la stagione 2024/2025 con la società professionistica Virtus Entella Calcio. La società è convinta che questa nuova collaborazione, nell’ambito di un progetto di sviluppo di scuola calcio e settore giovanile darà un impulso importante nella formazione di atleti e tecnici.

