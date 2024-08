Misinto

MISINTO – Un vero e proprio stormo… di pappagallini è stato avvistato alla periferia di Misinto. E’ successo nei giorni scorsi in orario tardo pomeridiano ed in zona cimitero. Di colore verde, erano almeno una ventina… “sono scappati a qualcuno?” il giusto quesito di chi li ha visti. Ma probabilmente, in realtà, fanno parte della colonia – invero a quanto pare sempre più ampia – che ormai vive stabilmente nei boschi dei vicino Parco delle Groane.

La presenza dei pappagallini sta diventando ormai una costante ed è sempre più facile osservarli: probabilmente all’origine i primi esemplari erano sfuggiti alla cattività ed evidentemente – forse anche per gli inverni sempre più miti degli ultimi anni – si sono ben adattati alla vita in libertà ed hanno anche iniziato a riprodursi. Il problema, ora, potrebbe essere legato all’adattamento delle specie autoctone alla loro presenza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

15082024