Città

SARONNO – La loro storia d’amore è iniziata nel 2017 quando lui giocava nell’Fbc Saronno e lo scorso5 agosto hanno coronato il loro amore con un matrimonio da favola sulle rive del lago di Como.

Negli ultimi giorni sono cliccatissimi su Instagram i primi scatti realizzati da Alberto Buzzanca nel matrimonio dell’ex portiere dell’Fbc Saronno e Valentina Bonariva la modella ed ex Miss Universo Italia che partecipò all’edizione 2015 del Grande Fratello. Il matrimonio è stato celebrato in una suggestiva location sul lago di Como e negli ultimi giorni la coppia ha condiviso alcuni scatti in anteprima del matrimonia. Scatti che mostrano la giornata del matrimonio con alcune immagini del making e dei preparativi hanno ottenuto migliaia di like e tante congratulazioni anche da parte di tifosi saronnesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑽𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒂 𝑩𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒗𝒂 (@valentinabonarivaofficial)

