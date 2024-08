news

Crypto All-Stars ha dato il via alla sua prevendita, permettendo così ai trader di acquistare il token STARS. Sebbene sia ancora presto per stabilire che si tratti di una prevendita esplosiva, è importante sottolineare che a soli due giorni dal lancio ha già raccolto più di 350.000 dollari in finanziamenti.

Un traguardo importante, questo, che mette sulla buona strada il progetto. D’altronde, l’idea del team di sviluppo è estremamente ambiziosa poiché punta a rivoluzionare il segmento delle meme coin, dotando di utilità persino le meme coin che finora avevano un solo scopo puramente speculativo.

Cos’è Crypto All-Stars?

Partiamo quindi dalle basi per analizzare al meglio questo interessante progetto. Crypto All-Stars è una piattaforma che verrà lanciata al termine della prevendita del token STARS e servirà da “MemeVault”, così viene definita dal team di sviluppo la funzionalità principale. Non si tratta altro che di un protocollo di staking tramite il quale i trader potranno ottenere ricompense triple bloccando le loro meme coin.

La piattaforma infatti consentirà di bloccare 11 diverse tipologie di meme coin: Dogecoin, Pepecoin, Brett, Turbo, Milady e molte altre. Dando un’utilità ai token detenuti dai trader e permettendo loro di generare rendimenti passivi con la semplice attività di staking. E a rendere le cose più entusiasmanti sono naturalmente le ricompense di staking 3x, che generano token STARS.

Si tratta del primo protocollo di staking multi-token e multi-chain, con ottime possibilità di divenire un punto fermo nello spazio delle meme coin. L’ambizione del team di sviluppo è alta e puntano a raggiungere la classifica delle migliori 10 meme coin. Le premesse sono ottime e tale obiettivo potrebbe senza dubbio concretizzarsi.

Partecipare alla prevendita di Crypto All-Stars

Per garantire il successo del progetto è importante che i trader avvertano immediatamente le elevate potenzialità del token STARS. A incentivare l’acquisto nella fase di presale ci sono le ricompense di staking per chi decide di bloccare i propri token. Al momento l’APY ha un’elevata percentuale, pari a 4980%, con 150 milioni di token già bloccati da parte dei primi investitori.

Il prezzo del token è poi molto vantaggioso, scambiato al momento a 0,00138$, consente di partecipare al miglior prezzo possibile. Non c’è da perder tempo, però, perché nelle prossime fasi della prevendita questo è destinato ad aumentare progressivamente. Come spesso accade, a ottenere i migliori profitti sono proprio i primi investitori che potranno godere di un apprezzamento maggiore al momento del listing sui principali exchange.

Per l’acquisto è necessario possedere un wallet compatibile, dopodiché i token STARS saranno acquistabili tramite ETH, BNB, USDT o carta di credito. Una procedura standard che la maggior parte dei trader conosce molto bene.

Sicurezza, roadmap e tokenomics

Un modo per spingere la prevendita è quello di avere una verifica che certifichi la sicurezza del progetto. Non manca in questo caso quindi l’audit di SolidProof. Crypto All-Stars ha superato al meglio tale verifica e non sono state rilevate blacklist o honeypot, confermando la trasparenza e la veridicità di quanto affermato nel whitepaper.

Un altro dettaglio che conferma la massima sicurezza lo troviamo anche nella suddivisione dei token totali, dove è chiaramente indicata un’allocazione del 10% per gli exchange. In questo modo è possibile minimizzare il rischio di rug pull.

A proposito della tokenomics, troviamo un totale di 42 miliardi di token STARS suddivisi in questo modo: il già citato 10% per il listing, il 20% per la prevendita (8 miliardi di token STARS), il 25% per le ricompense di staking (10,5 miliardi di STARS), 25% per l’ecosistema MemeVault e infine il 20% per il marketing.

La roadmap, infine, prevede pochi ma semplici passaggi previsti per il lancio della piattaforma. Tutto inizia con la prevendita e il passaparola, generato dalla community tramite le pagine social X e il canale Telegram. Dopodiché bisognerà attendere la quotazione del token STARS e infine il lancio della piattaforma di staking che potrebbe rivoluzionare le meme coin e il loro utilizzo.

Prima dell’evento, disporre di un’elevata quantità di token STARS, acquistati al prezzo più basso, potrebbe essere il modo migliore per ottenere i ritorni sperati.

Vai alla prevendita di Crypto All-Stars