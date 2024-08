Cronaca

SARONNO – Un volantinaggio per le vie del quartiere con l’immagine di un ladro in azione e un invito a fare attenzione ai furti nelle abitazione. E’ l’iniziativa lanciata nelle ultime ore alla periferia di Saronno nel quartiere tra via Varese e viale Lazzaroni dove negli ultimi mesi si sono registrati moltissimi furti in appartamento.

“Ci sono zone, come via Oberdan, in cui praticamente tutte le case hanno subito un furto o un tentativo di effrazione – spiegano i residenti – i proprietari hanno sporto denuncia ma questi episodi non si fermano. E c’è chi ormai ha paura a rientrare a casa dopo le più banali commissioni. Hanno provato a forzare le inferiate di una casa o è capitato che i ladri fosse messi in fuga dal rientro dei proprietari. Noi abbiamo anche iniziato ad organizzarci per attivare una sorta di controllo di vicinato ma la situazione è talmente critica che abbiamo pensato a quest’iniziativa”.

E’ stata presa l’immagine di una telecamere di videosorveglianza che ha catturato uno degli ultimi furti “sono stati oltre una dozzina solo recentemente”. Il fotogramma del ladro, che ha il volto completamente travisato, è stato accompagnato dall’avviso “Attenzione nel nostro quartiere sono in azione i ladri”.

I volantini sono stati affissi in diversi punti del rione oltre via Varese da via Grandi a via Oberdan per invitare tutti a prestare attenzione ma anche con la speranza che possano diventare un deterrente per altre effrazioni.

