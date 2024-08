Città

SARONNO / ARESE – Anche a Ferragosto per chi rimane in città o rientra dalle ferie, è possibile fare acquisti grazie all’apertura straordinaria di molti supermercati e centri commerciali. Ecco una guida pratica – senz’altro parziale – con gli orari speciali di apertura per giovedì 15 agosto, di alcune delle principali strutture commerciali della zona.

Per chi desidera fare acquisti presso Esselunga, si segnala un’apertura straordinaria ma solo per metà giornata. I punti vendita, da Saronno a Solaro, saranno accessibili dalle 8 alle 14.

Il Centro di Arese manterrà i suoi orari consueti anche il 15 agosto. Lo shopping mall di via Luraghi sarà aperto dalle 9 alle 22 permettendo così a tutti i visitatori di fare acquisti o semplicemente passeggiare tra i negozi come in un giorno qualsiasi.

Spostandoci a Limbiate, anche qui i principali centri commerciali e supermercati rimarranno aperti. In particolare, il Carrefour di Limbiate ha previsto un’apertura differenziata: l’ipermercato sarà operativo dalle 8 alle 20, mentre la galleria commerciale e i negozi all’interno resteranno chiusi per l’intera giornata.

Questa panoramica sugli orari di apertura a Ferragosto permette di pianificare al meglio la giornata, garantendo la possibilità di fare acquisti anche durante questa festività.

15082024