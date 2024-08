iltra2

TRADATE – La “Cabina di regia” del Patto territoriale Insubria Olona compie 2 anni e si è riunita recentemente per il suo diciassettesimo incontro, segnando un ulteriore passo verso la promozione della sostenibilità e della collaborazione territoriale. L’incontro, caratterizzato da un clima di cooperazione e determinazione, ha affrontato diversi punti cruciali per il futuro delle iniziative locali.

Dopo aver passato in rassegna i diversi progetti in corso, che coinvolgono anche alcuni attori della Cabina di Regia, e aver valutato le prossime opportunità in vista, la riunione si è concentrata su uno dei temi principali: il “Piano delle azioni”, fondamentale per valutare l’impatto della Cabina di regia.

Tredici iniziative

Sono 13 le iniziative nate dai collegamenti creati tra i firmatari del patto: progettazioni condivise, finanziate e non, attività di promozione territoriale e collaborazioni con altri attori. Oltre a ciò che è già stato messo a terra, il piano prevede attività in cantiere e sviluppi futuri. Un’analisi è indispensabile per comprendere l’efficacia delle iniziative intraprese e pianificare strategie mirate a migliorare ulteriormente la collaborazione tra i vari attori del territorio.

All’orizzonte la volontà di aprire i lavori ad altri soggetti, in modo da aumentare le interconnessioni tra chi opera sul territorio. L’incontro è stato utile a ribadire l’importanza di una governance territoriale tanto efficace quanto collaborativa. Per questo, la Cabina di Regia continua a svolgere un ruolo cruciale nel supportare le iniziative imprenditoriali e nella promozione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

La strada verso un futuro sostenibile e resiliente passa attraverso la collaborazione tra amministrazioni, imprese, organizzazioni nonprofit e altri soggetti, dimostrando come sia possibile collaborare per insieme per il territorio.

