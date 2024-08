Cronaca

UBOLDO / COGLIATE – Scomparso il barboncino Mya dopo un incidente stradale: la “sua” famiglia lo cerca disperatamente. Un appello disperato è stato lanciato dalla famiglia di Mya, un barboncino di 2 anni scomparso dopo un incidente stradale. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato 10 agosto, intorno alle 22, all’incrocio tra via Iv Novembre e via Primo Maggio a Uboldo. Mya, spaventata dall’incidente, è fuggita subito dopo lo scontro, allontanandosi dai suoi proprietari. La famiglia, residente a Cogliate, ha immediatamente avviato le ricerche, diffondendo manifesti nella speranza di ritrovare il loro amato cagnolino.

Dop un tamponamento Mya, che era a bordo di una delle auto, spaventatissima è scappata e non è stata più trovata. Il barboncino è dotato di microchip e porta una catenina con il numero di telefono dei proprietari. Tuttavia, è probabile che Mya sia molto spaventata, per cui si consiglia a chiunque la veda di non tentare di avvicinarla, ma di inviare la posizione o una foto ai numeri 3396063973 o 3403117033.

La famiglia spera che questo appello possa aiutare a riportare Mya a casa sana e salva.

