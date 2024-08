news

Il mondo delle crypto è stato sconvolto dalla storica sentenza di colpevolezza di Ripple nel caso contro la SEC, nella quale il colosso delle crypto dovrà pagare 125 milioni per via della controversia avuta con gli enti regolatori americani.

Il mercato ha reagito benissimo a questa notizia, regalando a Ripple un rialzo di oltre 20 punti percentuali.

Ma quindi Ripple è colpevole e il suo prezzo sale? Com’è possibile questa dissonanza? Semplice, questa sentenza è una sciocchezza rispetto a quanto rischiava Ripple.

La SEC aveva infatti chiesto una multa da 2 miliardi di dollari, che avrebbe dato un colpo severo a Ripple e a tutto il settore delle crypto.

Quello che ha deliberato la giudice Torres, si può equiparare a un tenero “buffetto sulle mani” contro Ripple e un precedente che farà storia (a favore delle crypto) nei casi futuri.

Quindi, adesso che la bufera è alle spalle, dove potrà arrivare il prezzo di XRP? Ovviamente è impossibile dirlo con certezza, specialmente adesso che l’intero settore è spaventato dallo spettro di un ritracciamento di Bitcoin.

Margini di crescita per Ripple

Guardando il grafico di Ripple risulta evidente che ci sia ancora un certo margine di crescita per XRP, attualmente al settimo posto nella classifica per capitalizzazione.

Se dovesse raggiungere il valore di 1 dollaro, la sua capitalizzazione di mercato salirebbe di un 40/50%, e qauesto lo porterebbe a superare USDC e a trovarsi a pochi passi da Solana.

In questo momento, uno scenario dove XRP supera Solana appare difficile da immaginare, specialmente se si guarda al grandissimo periodo di forma della Blockhain di SOL e di tutto quello che le gravita intorno.

Per quelli che sognano di vedere XRP segnare nuovi massimi (quindi oltre i 3,3 dollari) è meglio essere chiari. Sembra difficile, per non dire impossibile, che XRP possa arrivare alla terza posizione per capitalizzazione nelle crypto, necessaria per superare il suo vecchio top.

In uno scenario più bullish per il mercato però, le cose cambierebbero drasticamente e le speranze diventerebbero più concrete.

Ma in questi giorni non è solo XRP a stupire, c’è un altro progetto che sta guadagnando i primi titoli dei giornali con le sue performance fuori dall’ordinario.

Pepe Unchained vola verso i 9 milioni

Sono bastate appena 8 settimane perché Pepe Unchained potesse raggiungere la capitalizzazione di 8,5 milioni di dollari.

Una cifra assolutamente fuori dal comune per una prevendita crypto, e che posiziona il progetto come possibile gemma da scoprire per il prossimo futuro.

Per contesto, la maggior parte delle prevendite nel mondo crypto non riesce nemmeno a superare il primo milione di dollari raccolto, quindi 8 volte tanto è un traguardo che solo in pochi riescono a tagliare.

In tutto questo, bisogna aggiungere che Pepe Unchained si trova solo a metà della sua prevendita, con un margine enorme di crescita nei prossimi mesi.

Ma che cos’è Pepe Unchained e perché è così popolare? Si tratta di un progetto dalla doppia faccia e in grado di lavorare su più fronti per attrarre capitale.

Da un lato troviamo l’aspetto da meme coin legato a Pepe la rana. Sì, esiste già una meme coin di questo tipo, ovvero PEPE. Qui l’obiettivo non è di rimpiazzarla, ma di affiancarla per dare vita a un universo molto più strutturato.

Sì perché, dall’altra parte, Pepe Unchained è anche una blockchain layer-2 che si aggancia a Ethereum. Il suo scopo è quello di fornire una valida struttura per PEPE e tutte le future meme coin sulla quale sviluppare i propri progetti.

Il suo punto di forza (che lo differenzia da Ethereum) sono i suoi bassissimi costi, insieme a una velocità e una capacità di transazioni superiori.

Insomma, un progetto a tutto tondo che, se avrà successo, porrà le basi per qualunque meme coin futura alla ricerca di casa. In questo scenario e anche considerando il grande interesse che sta generando la prevendita, mettere in portafoglio qualche PEPU fino a che il prezzo rimane bloccato a 0.0090539 dollari, può essere un’ottima idea.

