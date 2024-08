news

È stata una settimana altalenante per il mercato delle meme coin. Eppure un analista ha affermato con audacia che Pepe (PEPE) potrebbe essere sul punto di intraprendere un’altra fase rialzista.

Lo stesso analista ha anche parlato di Pepe Unchained (PEPU) come un gioiello nascosto, con il progetto che ha recentemente superato gli 8,5 milioni di dollari nella sua fase di prevendita.

PEPE si muove lateralmente dopo la recente azione rialzista dei prezzi

Diamo un’occhiata alla situazione attuale dei prezzi di PEPE. Attualmente oscillante intorno a $ 0,0000080, PEPE è salito rispetto al minimo di domenica.

Non si sta riprendendo, ma non sta neanche affondando. Il quadro generale è che il PEPE è comunque in rialzo del 36% rispetto al crollo di lunedì scorso.

Ma il token ha ancora molta strada da fare prima di raggiungere il massimo di luglio: se vuole tornare a quel livello, deve salire di un altro 63%. Al momento, ciò sembra improbabile, dato che PEPE sta faticando al di sotto della media mobile esponenziale a 50 periodi sul grafico a 4 ore.

Questa EMA agisce come resistenza dinamica. Tuttavia, un aspetto che ha attirato l’attenzione dei trader sono i volumi spot di PEPE. Con 730 milioni di dollari al giorno, gli investitori sono sicuramente ancora interessati a fare trading con PEPE. In definitiva, per ora PEPE è bloccato in una fase di attesa, il che rende difficile prevedere quale direzione prenderà in seguito.

Gli analisti di 99Bitcoins prevedono un possibile rally di PEPE

Umar Khan, analista di 99Bitcoins, ha pubblicato un video che ha attirato l’attenzione degli investitori di PEPE.

Quando gli analisti di 99Bitcoins parlano, la gente ascolta. Questo perché 99Bitcoins ha oltre 700.000 iscritti su YouTube ed è da anni un punto di riferimento per le notizie sulle criptovalute.

Quindi, quando Khan afferma che una crescita di PEPE è “in arrivo” e che le persone dovrebbero “acquistare prima che accada”, non si tratta solo di un’altra previsione azzardata.

Khan ritiene di aver visto segnali che indicano che PEPE potrebbe prepararsi per una ripresa. Ha sottolineato l’aumento del 10% registrato dal mercato la scorsa settimana, con Bitcoin che ha mostrato segnali di crescente avidità.

Da un punto di vista tecnico, Khan interpreta i grafici come neutri o leggermente rialzisti. Ma è il sentiment del mercato ad entusiasmarlo in modo particolare.

Poiché PEPE ha registrato risultati migliori rispetto alla maggior parte delle altre meme coin in termini di volume, Khan scommette su una crescita esplosiva man mano che il mercato delle criptovalute si riprende. Sebbene non abbia fornito una previsione specifica sui prezzi, l’analisi di Khan ha sicuramente fatto parlare di sé.

Nuovo progetto di meme coin Layer-2 Pepe Unchained supportato anche dall’analista di 99Bitcoins

Oltre a PEPE, c’è un altro progetto che ha catturato l’attenzione di Khan: Pepe Unchained. È facile supporre che si tratti dell’ennesimo token a tema rana, ma Pepe Unchained sta tentando di rivoluzionare il modello tradizionale.

I creatori stanno cercando di risolvere alcuni problemi reali, costruendo una rete Layer-2 su Ethereum, il che significa che puntano a offrire transazioni più veloci e più economiche.

Il team di Pepe Unchained ha chiaramente ascoltato tutte le lamentele sulle commissioni per i trader di meme coin e ha deciso di agire. Khan sembra piuttosto ottimista riguardo Pepe Unchained.

In un video recente, lo ha definito una potenziale “opportunità 100 volte superiore”, nonostante il mercato appaia instabile. Il progetto ha già incassato milioni di dollari nella prevendita e Khan ritiene che questo sia un buon segno.

Ciò che davvero attira l’attenzione, però, sono le ricompense in palio. Pepe Unchained offre un APY del 230%, molto più alto rispetto a quanto offerto dalla maggior parte delle monete di staking. A Khan piace anche la tokenomics del progetto.

Considerando che le quote di PEPU sono destinate allo staking e al marketing, ritiene che Pepe Unchained sia destinato a durare.

Ma secondo lui, anche se il mercato nel suo complesso è ancora in una fase di stallo, Pepe Unchained potrebbe offrire la possibilità di ottenere guadagni seri.

