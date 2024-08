Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – E’ riuscita ad uscire da sola dall’auto ma è stata trasportata all’ospedale di Saronno in codice giallo la 31enne vittima dell’incidente avvenuto oggi venerdì 16 agosto a Caronno in viale Europa all’altezza del civico 725.

Erano da poco passate le 16 quando la 31enne ha perso il controllo dell’auto ed è finita fuori strada. Sono stati subito attivati i soccorsi con un’ambulanza della Croce Viola di Cesate e una della Croce Azzurra di Caronno. E’ stata quest’ultima che dopo le prime cure in posto ha portato la 31enne in codice giallo all’ospedale di Saronno. Sul posto per mettere in sicurezza l’auto e permetterne la rimozione sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.

Per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza è stata chiusa la sede stradale fino alla fine dei rilievi della polizia locale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti