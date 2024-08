Calcio

MISINTO – Dopo aver concluso la scorsa stagione al sesto posto a pochissimi punti dalla zona play off del girone A della terza categoria di Como, il Calcio Misinto 1971 ha annunciato come nuovo allenatore Mario Basilico che, dunque, guiderà la squadra durante l’intera prossima stagione.

Il nuovo tecnico bianco verde Mario Basilico arriva a Misinto dopo 4 anni alla Cogliatese dove è riuscito ad ottenere un’importante promozione in seconda categoria, oltre che una lunga carriera da calciatore nella quale ha indossato anche le maglie del Ceriano Laghetto, Cogliatese e Lomazzo. Il mister Basilico, esprimendosi ai nostri microfoni nei giorni scorsi, ha subito messo in chiaro l’obbiettivo stagionale che è quello di “cercare di salire in seconda categoria”. Basilico ha inoltre aggiunto il motivo del suo approdo al Calcio Misinto: ” Ho scelto il Misinto perché, nonostante sia una piccola società, è formata da gente seria e molto volenterosa”.

(foto archivio)

16082024