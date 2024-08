iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Il Comune di Castiglione Olona annuncia l’apertura delle iscrizioni al servizio “Piedibus” per l’anno scolastico 2023-2024. Le famiglie interessate a far partecipare i propri figli a questa iniziativa, che promuove la mobilità sostenibile e l’autonomia dei bambini nel percorso casa-scuola, hanno tempo fino al 31 agosto per presentare la domanda.