SOLARO – SENAGO – Sono proseguiti senza sosta, anche in occasione della giornata di ferragosto, i controlli dei carabinieri in tutto il territorio del comando provinciale di Milano.

A partire dalla serata del 14 agosto il 3° Reggimento Lombardia ha eseguito numerosi controlli nei territori dei comuni di Rho, Senago, Solaro e Bollate, nel corso del quale i carabinieri della compagnia di Rho hanno deferito in stato di libertà per il reato di evasione un 37enne egiziano, sottoposto agli arresti domiciliari a Baranzate, il quale non era presente presso la propria abitazione al momento del controllo. I Carabinieri hanno poi segnalato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente un 36enne ucraino, residente a Meda, trovato in possesso di oltre 2 grammi di marijuana e di un grammo di hashish. Durante il servizio è stato inoltre eseguito un controllo presso un campo nomadi di Senago ed identificate 42 persone.

