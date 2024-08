Città

SARONNO – Degrado, sporcizia, vie poco illuminate, ubriachi e mendicanti presenti ormai anche la notte: questa la situazione descritta da un cittadino che nelle scorse ore ha scrito a “il Saronno” per riferire del suo pessimo ritorno in città dopo qualche giorno di assenza, proprio nella nottata di ferragosto.

vorrei con voi e con i concittadini condividere il brutto ritorno in città proprio a ferragosto, dopo una breve vacanza Arrivo in treno, non erano neanche le 23; appena si aprire la porta del vagone sento gridare, tre stranieri che stanno bisticciando ad alta voce sulla banchina, Con qualche timore inforco il sottopasso dei binari, schivando la sporcizia presente sui gradini… sbuco dall’altra parte e c’è una persona che sta facendo pipì sull’aiuola fra i binari tronchi e l’uscito verso via General Cantore. Esco e mi trovo davanti ad una piazza Cadorna deserta e nella semi oscurità, l’illuminazione pubblica fa pena.

Mi dirigo verso casa percorrendo i portici di corso Italia; c’è un ragazzo all’apparenza nordafricano che ha evidentemente bevuto troppo, si muove barcollando… e gli fanno compgnia un paio di altri stranieri palesemete ubriachi e vocianti su una panchina. Insomma, molto gradito è l’arrivo ed il passaggio piano piano di una pattuglia dei carabinieri… accellero i passo, transito davanti a Villa Gianetti dove forse ci sono tavolini semideserti e musica a basso volume anche se non è certo molto tardi… ce l’ho quasi fatta ciliegina sulla torta, un mendicante che sbuca in via Marconi e mi segue per qualche metro chiedendo insistentemente del denaro. E poi finalmente, mi chiudo in casa. Che brutta la mia Saronno in centro a ferragosto!

