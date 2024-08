Cronaca

GERENZANO – Non c’era stata un’aggressione ma un intervento di soccorso ad una giovane che si era allontanata da casa ed era stata trovata in stato confusionale nei pressi della stazione ferroviaria. I carabinieri della compagnia cittadina hanno ricostruito quanto accaduto lo scorso primo agosto in stazione a Gerenzano. Erano circa le 18,20 quando una ragazza era stata trovata in stato confusionale e decisamente provata nei pressi della stazione. Sul posto erano intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno e il personale sanitario della Croce Rossa di Saronno. Dopo i primi soccorsi sul posto la ragazza, poco più che ventenne, era stata portata all’ospedale di piazzale Borella.

Le prime ipotesi è che fosse stata vittima di un’aggressione ma i carabinieri hanno chiarito che la giovane che aveva dei problemi di salute si era allontanata da casa. E’ stato ritrovata in stato confusionale anche grazie alla rapidissimo mobilitazione della famiglia subito accorsa in suo aiuto.

