SARONNO – Nozze sul lago di Como per l’ex portierone dell’Fbc Frigerio e l’ex Miss universo Italia Bonariva.

Un volantinaggio per le vie del quartiere con l’immagine di un ladro in azione e un invito a fare attenzione ai furti nelle abitazione. E’ l’iniziativa lanciata nelle ultime ore alla periferia di Saronno nel quartiere tra via Varese e viale Lazzaroni dove negli ultimi mesi si sono registrati moltissimi furti in appartamento.

Scomparso il barboncino Mya dopo un incidente stradale: la “sua” famiglia lo cerca disperatamente. Un appello disperato è stato lanciato dalla famiglia di Mya, un barboncino di 2 anni scomparso dopo un incidente stradale. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato 10 agosto, intorno alle 22, all’incrocio tra via Iv Novembre e via Primo Maggio a Uboldo. Mya, spaventata dall’incidente, è fuggita subito dopo lo scontro, allontanandosi dai suoi proprietari. La famiglia, residente a Cogliate, ha immediatamente avviato le ricerche, diffondendo manifesti nella speranza di ritrovare il loro amato cagnolino.

Campo di girasoli al Parco dei Mughetti.

