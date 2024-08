Cronaca

SARONNO – ROVELLO PORRO – CERIANO LAGHETTO – Lo spettacolo è davvero desolante: l’intera arteria sia il lato in direzione di Rovello sia quello di direzione di Saronno è letteralmente cosparso di rifiuti. Ci sono sacchetti chiusi pieni di spazzatura verosimilmente indifferenziata ma anche singole confezioni buttate sfuse. Pacchetti di sigarette, bottiglie vuote e qualche confezione di fast food.

Un panorama che si ripete desolatamente per l’intera lunghezza della tangenzialina dal confine tra Solaro, Saronno e Ceriano al territorio comunale di Rovello Porro.

E’ evidente cosa accade: una zona isolata senza illuminazione notturna che diventa teatro di un abbandono senza limiti di rifiuti. Qualcuno lascia i sacchi e i sacchetti nelle due piazzole di sosta (vere e proprie discariche abusive ormai) ma la maggior parte come racconta la strada fanno veri e propri lanci dal finestrino.

Una situazione di grande degrado che prosegue da settimane senza nessun limite e freno tanto che da alcuni automobilisti arriva l’appello a realizzare un intervento di pulizia. Non è per altro la prima volta che da automobilisti e residenti dei quartieri limitrofi arriva la richiesta a realizzare una pulizia straordinaria. Un’operazione meno semplice del previsto visto che già in passato le diverse competenze territoriali delle Amministrazioni hanno creato non pochi problemi e tempi lunghi per la realizzazione di pulizie ordinarie e straordinarie.

