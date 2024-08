SARONNO – Grande soddisfazione per Enpa e la sua iniziativa di solidarietà attivata con la collaborazione con la Bcc di Barlassina per l’iniziativa “Solid@arietà in rete” che, al secondo anno di attività, ha già supportato 9 campagne. Il progetto della banca ha l’obiettivo di aiutare associazioni, organizzazioni e onlus tramite campagne di crowdfunding in collaborazione con la piattaforma Ideaginger.it e con il supporto della Federazione Lombarda delle Bcc.

“Grazie al vostro meraviglioso supporto – spiegano da Enpa – siamo riusciti a raggiungere il primo obiettivo della raccolta fondi: grazie a 134 donatori con due settimane di anticipo abbiamo superato l’obiettivo dei 5.000 euro per sterilizzare 50 gatti di colonia e creare un fondo per le emergenze veterinarie di famiglie in difficoltà. Ma la raccolta fondi non finisce qui! Sarebbe fantastico poter raccogliere i fondi necessari per coprire le spese veterinarie della prima metà del 2024. Se raggiungiamo 12.000€, potremo aiutare e curare ancora più animali nei prossimi mesi”