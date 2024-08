Città

SARONNO – Buio pesto in via Petrarca e nel Parco Aquilone, nella zona sud della città. Perdura ormai da oltre una settimana la mancanza di illuminazione in tutta la strada, dal civico 5 di via Petrarca fino all’incrocio con via de Sanctis e si estende anche a tutto il Parco Aquilone adiacente, già poco illuminato anche in condizioni normali.

Le cause del blackout non sono ancora state accertate, ma presumibilmente sono la conseguenza del forte temporale di mercoledì 7 agosto scorso, che ha provocato l’interruzione dell’illuminazione stradale.

Nonostante la situazione sia stata segnalata già da alcuni giorni all’Amministrazione Comunale, ancora la serata di Ferragosto chi percorreva in macchina o a piedi via Petrarca si trovava di fronte ad un paesaggio spettrale, da incubo, completamente al buio senza alcun riferimento visibile.

Notevoli disagi anche e soprattutto per i residenti, specialmente nelle manovre di parcheggio delle automobili. Per fortuna non si sono verificati incidenti.

