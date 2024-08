Eventi

SOLARO – E’ giunto alla terza edizione il concorso “Gran premio fotografico”, organizzato dal movimento associativo Pensionati Solaresi, in collaborazione con Cogli l’attimo e il patrocinio del comune di Solaro. Si tratta di un concorso dalla partecipazione totalmente gratuita, pensato per dare occasione a coloro che amano fare foto per hobby, o anche solo un po’ per caso, di mettersi alla prova.

Il giorno della premiazione, il prossimo 17 novembre, quaranta foto finaliste delle opere fotografiche verranno svelate al pubblico in base all’indicazione a cura dell’organizzatore. Di queste, però, solo tre verranno premiate con i premi in palio: tre gift card dal valore di 300, 200 e 100 euro.

Il tema obbligato di quest’anno è “Dillo con uno scatto” ed è rivolto esclusivamente ai fotografi amatoriali residenti delle province di Como, Monza Brianza, Milano e Varese.

Ogni autore potrà partecipare con tre scatti, che dovranno essere mandate, in formato jpeg e indicando il titolo dell’opera all’indirizzo mail [email protected] entro il prossimo 30 settembre. Sono accettate anche foto fatte con gli smartphone e telefonini, che, però, dovranno essere in alta risoluzione e in formato 4:3 (quattro terzi) per consentirne l’eventuale stampa. Non sono ammesse, però, opere interamente realizzate al computer.