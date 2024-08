news

L’estate in corso è senza dubbio un momento cruciale per alcune importanti criptovalute e potrebbe essere quindi un passaggio importante per realizzare dei guadagni sia sul lungo sia sul breve termine. I trader più accorti, che seguono gli andamenti del mercato e riescono a individuare potenziali fluttuazioni, sanno che alcuni asset potrebbero essere interessati da trend rialzisti, quindi è proprio su questi ultimi che vale la pena puntare.

Chi non ha però un’ampia conoscenza del settore, potrebbe essere facile preda di investimenti impulsivi, per questo è importante valutare le parole degli esperti del settore prima di lanciarsi a capofitto nell’acquisto di determinate criptovalute.

Ci sono, in tutto ciò, degli asset dal potenziale esplosivo e non bisogna disperare. Le vacanze estive sono il momento migliore per darsi da fare e, grazie al tempo libero, studiare i mercati per fare investimenti oculati.

Quali sono gli asset migliori su cui puntare durante l’estate

Prima di indicare eventuali criptovalute da acquistare in questo periodo, vale la pena sottolineare che diversi asset permettono potenziali ritorni differenti. Non tutti sono pensati per poter avere ritorni immediati e alcuni investimenti potrebbero dare frutti negli anni a venire. Uno dei più classici in tal senso è Bitcoin, che attraversa fasi ascendenti e discendenti, ma sempre con una traiettoria che punta verso l’alto.

Acquistare BTC, in questo momento, potrebbe essere una buona idea, soprattutto tenendo conto del potenziale andamento futuro. Come già detto, però, è un asset che va bene per investitori pazienti e che puntano a ritorni a lungo termine. Nella stessa tipologia rientra anche l’altcoin Ethereum, seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato.

Sebbene il suo valore sia sceso nelle ultime settimane, posizionandosi attualmente a poco più di 2.600$, le previsioni degli analisti sono estremamente positive. Il motivo della caduta di prezzo è da ricondurre al lancio degli ETF su Ethereum. La stessa situazione verificatasi al lancio degli ETF su Bitcoin, cosa che ha portato BTC a rimbalzare a un nuovo ATH. Ethereum potrebbe quindi vedere similmente un aumento di prezzo nel 2025, superando il suo massimo storico e raddoppiando il valore attuale.

Bisogna necessariamente puntare a criptovalute di questo tipo? In realtà non deve essere per forza una priorità per tutti gli investitori. Naturalmente detenere BTC ed ETH è sempre una buona idea, tuttavia per chi cerca ritorni sul breve periodo, esistono delle alternative che vale la pena considerare.

Meme coin da valutare quest’estate

Il segmento delle meme coin è uno dei più redditizi per quanto concerne le criptovalute. Ha raggiunto una capitalizzazione di mercato superiore ai 38 miliardi di dollari, con un notevole volume di scambio. Non solo, le meme coin sono anche le criptovalute più resilienti, in grado di resistere meglio alle fluttuazioni di Bitcoin e rimbalzare in maniera più reattiva. Sebbene i token principali possono aver espresso il loro massimo potenziale o rientrare ormai nella categoria degli asset con guadagni sul lungo periodo, ci sono molti progetti che puntano a lanciare nuovi token sul mercato nei mesi a venire. Ciò significa che l’estate è il momento migliore per puntare su alcuni progetti interessanti.

PlayDoge (PLAY)

Il token PLAY, del progetto PlayDoge, è attualmente in prevendita, praticamente è possibile acquistarlo prima della quotazione a un prezzo particolarmente basso. Al momento è pari a 0,00528$, quindi sufficientemente contenuto per garantire dei potenziali ritorni al listing su CEX e DEX.

Il progetto è interessante perché punta a inserire sul mercato un Play-to-Earn dall’enorme attrattiva. Unendo il meme Doge al videogioco Tamagotchi, è riuscito a conquistare immediatamente la fiducia dei trader e superare i 6 milioni di dollari in finanziamenti.

Per partecipare alla prevendita non bisogna far altro che collegare un wallet compatibile, come CoinBase, Best Wallet o Metamask. Dopodiché basta effettuare l’acquisto usando BNB, USDT, ETH o anche la carta di credito. I token verranno caricati nel portafoglio dell’acquirente al termine della prevendita, dopodiché basterà attendere il listing e concretizzare, potenzialmente, notevoli guadagni in base alla quotazione del token.

Vai alla presale di PlayDoge

Pepe Unchained (PEPU)

Sempre nel segmento meme coin, Pepe Unchained è l’altro progetto che quest’estate potrebbe rivelarsi esplosivo. Gli analisti lo hanno indicato come gemma 100x, in grado di competere direttamente con la meme coin PEPE. Ma di cosa si tratta di preciso? Sostanzialmente è un token che utilizza il meme Pepe the Frog, legandolo però per la prima volta a una blockchain Layer-2.

Gli esperti del settore ne hanno subito intravisto il potenziale, perché ciò consente una maggiore velocità delle transazioni. PEPE, per esempio, operando su Layer-1, è limitato da una velocità più bassa e costi di transazione elevati. Per questo PEPU rappresenta un’ottima opportunità di guadagno.

La prevendita sta avendo un grande riscontro, avendo raggiunto già 8,5 milioni di dollari. Ad attirare i trader, però, è anche il potenziale futuro del token. Basti pensare che le ricompense annuali per bloccare i propri PEPU sono del 230%. Un’ottima soluzione quindi sia per i trader che vogliono ritorni a breve termine, sia per chi vuole giocare una partita più lunga, evitando il deprezzamento del token.

Vai alla prevendita di Pepe Unchained