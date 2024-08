ilSaronnese

UBOLDO – Via Morandi, via Cattaneo o via Brera... la musica è sempre la stessa a Uboldo, ed è fatta dalle segnalazioni di cittadini che sui social parlano dell’avvistamento, in orario serale o notturno, di topi a zonzo nelle strade. Avvistamenti che preoccupano i cittadini, con invito all’Amministrazione civica uboldese perchè intervenga con a derattizzazione.

Come in tutti i Comuni della zona, la derattizzazione avviene a cadenza periodica, ma forse in questa strana estate, ora molto calda e insolita sotto il profilo meteo, c’è bisogno di un intervento supplementare.

(foto archivio: una immagine del centro di Uboldo. Da parte dei cittadini, negli ultimi giorni diversi avvistamenti di topi a spasso nelle vie del paese in orario serale e notturno)

