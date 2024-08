Comasco

TURATE – Si è recentemente conclusa la seconda settimana del progetto “Ci sto? Affare fatica!”, un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Turate in collaborazione con Asci e la cooperativa Lotta contro l’emarginazione, nell’ambito delle politiche giovanili. Questo progetto, che ha visto la partecipazione attiva di numerosi adolescenti, è stato ideato per coinvolgere i giovani in attività socialmente utili, promuovendo al contempo il senso civico e la responsabilità.

Durante questa seconda settimana, altri 10 ragazzi hanno dedicato il loro tempo e impegno alla realizzazione di diversi interventi di manutenzione e miglioramento delle aree pubbliche. Tra le attività svolte:

Riverniciatura delle panchine presso il parchetto di Via Garibaldi, con pulizia del parcheggio e dell'area circostante.

Riverniciatura delle panchine del Centro ricreativo della Frazione Fagnana.

Riverniciatura delle panchine antistanti i condomini Cristina, sempre nella Frazione Fagnana.

Sfalcio di polloni ed erbacce presso il Campo sportivo di via Milano.

Sistemazione e pulizia dell'area dedicata alle piante aromatiche nel Parco Turate Solidale.

Pulizia e sfalcio di erbacce nelle aiuole di Palazzo Pollini.

Sistemazione e posa di un nuovo tratto di recinzione al Centro sportivo di Santa Maria.

Pulizia dei campi e raccolta dei rifiuti presso il Centro sportivo di Santa Maria.

Sistemazione delle siepi e sfalcio delle erbacce nel parcheggio della Sala polifunzionale.

Il progetto “Ci sto? Affare fatica!” ha riscosso grande successo anche quest’anno, grazie alla partecipazione entusiasta dei giovani e al supporto fondamentale dei volontari e del personale addetto. Per celebrare l’impegno e i risultati ottenuti, l’Amministrazione organizzerà un momento ufficiale di ringraziamento dopo il periodo estivo, coinvolgendo tutti i partecipanti e riconoscendo il loro prezioso contributo alla comunità.

